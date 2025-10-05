Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Ukraine-Deux morts dans une attaque russe à Lviv (ouest)
information fournie par Reuters•05/10/2025 à 09:06
Deux personnes sont mortes
et deux autres ont été blessées dans la nuit de samedi à
dimanche lors d'une attaque de drone et missile russes sur la
ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, a déclaré samedi le
gouverneur de la région, Maksym Kozytskyi, sur l'application de
messagerie Telegram.
(Dan Peleschuk, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
Le président tchèque Petr Pavel doit entamer dimanche des discussions avec les chefs de parti à l'issue des législatives, à commencer par l'ancien Premier ministre Andrej Babis arrivé en tête du scrutin samedi. Avec 34,51% des voix, soit 80 sièges sur 200 au Parlement ...
Lire la suite
Des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus dimanche au Caire pour des discussions indirectes sur le plan Trump, qui ambitionne de mettre fin à la guerre à Gaza et de parvenir à la libération des otages, que le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu a ...
Lire la suite
Une hausse probable mais un volume incertain: en pleine reconquête de parts de marché, Ryad, Moscou et six autres membres de l'Opep+ doivent se prononcer sur leur niveau de production de novembre lors d'une réunion en ligne dimanche. Le marché prévoyait initialement ...
Lire la suite
Donald Trump a signé samedi un décret pour l'envoi de 300 gardes nationaux à Chicago, au moment où une juge fédérale a bloqué celui qu'il a ordonné à Portland, deux villes démocrates ciblées par le président américain. "Le président Trump a autorisé 300 gardes ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer