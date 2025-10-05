 Aller au contenu principal
Ukraine-Deux morts dans une attaque russe à Lviv (ouest)
information fournie par Reuters 05/10/2025 à 09:06

Deux personnes sont mortes et deux autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une attaque de drone et missile russes sur la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, a déclaré samedi le gouverneur de la région, Maksym Kozytskyi, sur l'application de messagerie Telegram.

(Dan Peleschuk, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
