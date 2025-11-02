Ukraine-Des milliers de personnes privées d'électricité après une attaque russe

Près de 60.000 personnes étaient privées d'électricité après une attaque russe menée dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur de la région, Ivan Fedorov.
"Le courant sera rétabli dès que la situation sécuritaire le permettra", a dit Ivan Fedorov sur Telegram, ajoutant que deux personnes avaient été blessées dans l'attaque.
La Russie a intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes à l'approche de l'hiver.
(Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)
