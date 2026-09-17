Ukraine-Des frappes russes font 13 blessés à Kyiv et Odessa

(Actualisé avec précisions)

Des frappes russes ont fait 13 blessés à Kyiv, la capitale de l'Ukraine, et à Odessa, dans le sud du pays, aux premières heures de jeudi, ont dit des responsables sur Telegram.

Les autorités de la capitale ont annoncé que dix personnes avaient été blessées et le maire de la ville, Vitali Klitschko, a indiqué que plusieurs bâtiments avaient été endommagés.

Des explosions ont été entendues à Kyiv, selon un témoin.

Trois personnes, dont un enfant, ont été blessées à Odessa, dans une frappe russe contre un immeuble résidentiel de 19 étages, ont dit les autorités de ce port de la mer Noire.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)