Ukraine-Des drones russes frappent le centre de Kyiv et Odessa, au moins cinq morts

(Nouveau bilan)

Des drones russes ont attaqué Kyiv, la capitale ukrainienne, à deux reprises vendredi, faisant au moins cinq morts dont un adolescent, tandis qu'une autre attaque a fait un mort dans la région d'Odessa, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

Le maire de Kyiv Vitali Klitchko a déclaré qu'au moins quatre personnes avaient été tuées lors de l'attaque sur un immeuble de bureaux vendredi en début d'après-midi, ajoutant que sept autres avaient été blessées.

Plus tôt dans la journée, la police a dit qu'un garçon de 14 ans a été tué et au moins sept autres personnes blessées lors d'une attaque de drone russe contre un immeuble résidentiel de 16 étages situé dans le quartier central de Petchersk, dans la capitale.

La Russie a multiplié les attaques contre Kyiv et ses environs ces dernières semaines au moyen de drones plus rapides et volant à haute altitude, plus difficiles à intercepter.

Les services d'urgence ont de leur côté fait état d'une personne blessée lors d'attaques menées dans la nuit de jeudi à vendredi contre la capitale. Ces frappes ont provoqué des incendies dans des bâtiments non résidentiels de deux quartiers de la ville, ont-ils précisé.

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi que ses forces avaient mené dans la nuit des frappes de drones contre des sites de l'industrie de défense ukrainienne, des centres logistiques et des navires utilisés par les forces armées ukrainiennes.

Le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper, a par ailleurs déclaré qu'une personne avait été tuée et une autre blessée lors d'une série de frappes russes "massives" sur un quartier résidentiel et des locaux logistiques d'un opérateur postal.

La Russie nie prendre délibérément pour cibles des civils dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine, qu'elle a déclenchée début 2022.

MOSCOU DIT AVOIR ABATTU 592 DRONES

Des responsables russes ont par ailleurs déclaré vendredi que des attaques de drones ukrainiens menées pendant la nuit avaient tué deux personnes et frappé une raffinerie de pétrole, ainsi qu'un train de voyageurs.

Selon Moscou, les unités russes de défense aérienne ont détruit au total 592 drones au cours de la nuit.

Un civil a été tué et un autre blessé lors d'une frappe de drone contre un camion dans la région russe de Belgorod, selon les autorités locales. Dans la région de Perm, qui abrite une importante raffinerie de pétrole, le gouverneur Dmitri Makhonine a indiqué qu'un homme avait été tué lors d'une attaque massive de drones.

Iouri Slioussar, gouverneur de Rostov, a pour sa part fait état d'environ 50 drones détruits au-dessus de la région dans la nuit, ajoutant qu'une attaque avait endommagé la raffinerie de Novochakhtinsk, l'obligeant à suspendre temporairement ses activités. Aucune victime n'a été signalée, a-t-il précisé.

Huit personnes ont également été blessées lors d'une attaque de drones contre la région d'Oulianovsk, a déclaré le gouverneur local Alexeï Rousskikh. Selon lui, des infrastructures industrielles et civiles ont été endommagées dans cette région qui accueille une importante usine d'électronique.

Les chemins de fer russes ont en outre indiqué qu'une locomotive électrique et la première voiture d'un train de voyageurs reliant Moscou à Togliatti avaient été endommagées par ce qu'ils ont qualifié d'"intervention extérieure" sur une voie dans la région de Samara. Le conducteur du train a été blessé et le trafic ferroviaire a été suspendu sur cette ligne.

Le gouverneur de Voronej, Alexandre Goussev, a déclaré que les forces de défense aérienne avaient détruit 88 drones au-dessus de la capitale régionale et d'au moins six districts. Quatre personnes ont été blessées à Voronej, a-t-il ajouté, précisant que des immeubles résidentiels, des véhicules et des installations industrielles avaient été endommagés.

(Dan Flynn à Kyiv et Anna Pruchnicka à Gdansk, avec Anton Kolodyazhnyy à Moscou, version française Benjamin Mallet et Sophie Louet)