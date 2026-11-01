Ukraine-Des centaines de milliers de foyers privés de courant après des frappes russes

(Actualisé avec d'autres attaques, précisions et contexte)

Des frappes russes ont privé d'électricité des centaines de milliers de foyers ukrainiens ce dimanche, a déclaré le président Volodimir Zelensky, tandis que les autorités russes ont signalé d'importants dégâts sur un site industriel suite à des attaques de drones ukrainiens dans la région de Nijni Novgorod.

Selon le président ukrainien, la Russie a frappé des infrastructures énergétiques dans quatre régions ukrainiennes pendant la nuit.

"L'intensité des frappes est très élevée, et les Russes cherchent à exploiter au maximum le manque d'intercepteurs de missiles balistiques", a-t-il dit sur la messagerie Telegram.

L'Ukraine affirme de longue date avoir un besoin urgent de davantage de missiles intercepteurs pour mettre fin aux vagues croissantes de missiles que l'armée russe tire sur le pays. Le système de missiles Patriot, conçu par les Etats-Unis, est l'arme la plus efficace pour contrer les missiles balistiques à grande vitesse.

Le président ukrainien a déclaré la semaine dernière que son pays attendait depuis près d'un mois que les Etats-Unis valident leur livraison.

Les retards pris dans cette livraison ont exacerbé les tensions entre l'Ukraine et les Etats-Unis après que le président Donald Trump a annoncé un accord sur le diesel avec la Russie et critiqué Volodimir Zelensky en raison du refus de l'Ukraine de mettre fin aux attaques contre les raffineries russes.

Le président ukrainien a par ailleurs indiqué que son pays avait frappé l'usine Kamensky, située dans la région russe de Rostov, qui, selon lui, était impliquée dans la fabrication de missiles russes.

Moscou n'a pas fait de commentaires sur cette attaque dans l'immédiat. Dans la région de Nijni Novgorod, le gouverneur Gleb Nikitin a toutefois déclaré qu'une importante attaque de drones ukrainiens menée dans la nuit avait causé des "dégâts importants" sur un site industriel.

Il n'a pas précisé la nature du site touché. La région abrite la raffinerie de pétrole Norsi, l'une des plus importantes de Russie.

Le ministère russe de la Défense a annoncé que ses forces avaient abattu 235 drones ukrainiens au-dessus des régions russes durant la nuit. L'armée de l'air ukrainienne a quant à elle déclaré avoir neutralisé 371 des 433 drones à longue portée lancés par la Russie depuis samedi soir.

Dans son bulletin matinal, l'armée de l'air a indiqué que des dizaines de drones russes étaient toujours en vol dimanche matin. Six alertes distinctes concernant des drones ont été émises à Kyiv depuis minuit.

Concernant les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, Youri Ushakov, un conseiller du Kremlin, cité par l'agence de presse Interfax, a déclaré dimanche que le prochain cycle de discussions devrait initialement se tenir dans un format trilatéral avec Moscou, Kyiv et Washington.

Prié de dire si des pays européens devaient être impliqués dans les négociations, Youri Ushakov, a répondu : "Nous avons des contacts de travail avec les Américains. Par conséquent, il est logique, bien sûr, qu'au moins les premiers cycles de négociations se déroulent dans un format trilatéral".

(Reportage Max Hunder et Alessandra Prentice; rédaction de Reuters; version française Claude Chendjou)