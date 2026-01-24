Ukraine-Des attaques russes visent Kyiv et Kharkiv

La Russie a lancé tôt samedi des attaques contre les deux plus grandes villes d'Ukraine, faisant deux blessés à Kyiv, la capitale, et 11 autres à Kharkiv, dans le nord-est du pays, ont déclaré des responsables.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que deux personnes étaient grièvement blessées et avaient été transportées à l'hôpital.

"Kyiv subit une attaque massive de l'ennemi", a-t-il écrit sur Telegram.

L'armée de l'air ukrainienne a dit que des drones et des missiles avaient été utilisés durant l'attaque contre la capitale.

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a déclaré que des drones russes avaient frappé plusieurs quartiers de la ville et que 11 personnes avaient été blessées.

Moscou a intensifié ses attaques sur le réseau énergétique ukrainien, provoquant d'importantes coupures de courant, alors qu'une vague de froid frappe le pays.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)