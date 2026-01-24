 Aller au contenu principal
Nouvelle-Zélande: fin des recherches de survivants après un glissement de terrain
information fournie par AFP 24/01/2026 à 04:42

Opérations de recherche à proximité du site d'un glissement de terrain à Mount Maunganui en Nouvelle-Zélande le 22 janvier 2026 ( AFP / DJ MILLS )

Opérations de recherche à proximité du site d'un glissement de terrain à Mount Maunganui en Nouvelle-Zélande le 22 janvier 2026 ( AFP / DJ MILLS )

Les secouristes néo-zélandais ont abandonné samedi leurs opérations visant à localiser d'éventuels survivants ensevelis par un glissement de terrain sur un camping, ont indiqué les autorités, faisant état d'au moins six disparus.

Les équipes sur place cherchent désormais à retrouver les corps, a expliqué le commissaire de police Tim Anderson, précisant que des restes humains avaient été découverts sous les amas de terre et de débris.

Six personnes, un Suédois et cinq Néo-Zélandais, dont deux adolescents de 15 ans, restent introuvables selon la police, et les localiser tous pourrait prendre plusieurs jours.

Le désastre s'est produit jeudi sur un camping de Mount Maunganui, destination touristique prisée dans le nord de la Nouvelle-Zélande.

Le glissement, provoqué par des fortes pluies, a emporté et enseveli camping-cars comme cabines de douche sur le site.

Les conséquences d'un glissement de terrain sur un camping à Mount Maunganui en Nouvelle-Zélande le 22 janvier 2026 ( Courtesy of Facebook user Dion Siluch / Handout )

Les conséquences d'un glissement de terrain sur un camping à Mount Maunganui en Nouvelle-Zélande le 22 janvier 2026 ( Courtesy of Facebook user Dion Siluch / Handout )

"La police a confirmé qu'il y avait des victimes au camping et le fait que personne n'aurait pu survivre", a regretté le Premier ministre Christopher Luxon, promettant un soutien aux familles.

Des questions émergent sur les raisons pour lesquelles le site n'a pas été évacué alors que des glissements sur le camping et dans des zones voisines avaient été signalés plus tôt jeudi.

Deux personnes sont mortes dans une catastrophe similaire dans la ville portuaire voisine de Tauranga le même jour.

