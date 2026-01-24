 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Des attaques russes visent Kyiv et Kharkiv
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 06:48

(Actualisé avec précisions)

La Russie a lancé tôt samedi des attaques contre les deux plus grandes villes d'Ukraine, faisant un mort et au moins 15 blessés, ont déclaré des responsables.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu'une personne avait été tuée et quatre autres blessées dans la capitale.

L'armée de l'air ukrainienne a dit que des drones et des missiles avaient été utilisés durant l'attaque contre Kyiv.

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a déclaré que des drones russes avaient frappé plusieurs quartiers de la ville et que 11 personnes avaient été blessées.

Ces nouvelles attaques interviennent alors que les négociateurs ukrainiens et russes ont tenu vendredi à Abou Dhabi une première journée de négociations portant sur les paramètres pour mettre fin à la guerre.

Moscou a intensifié ses attaques sur le réseau énergétique ukrainien, provoquant d'importantes coupures de courant, alors qu'une vague de froid frappe le pays.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank