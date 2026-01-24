Ukraine-Des attaques russes visent Kyiv et Kharkiv

(Actualisé avec précisions)

La Russie a lancé tôt samedi des attaques contre les deux plus grandes villes d'Ukraine, faisant un mort et au moins 15 blessés, ont déclaré des responsables.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu'une personne avait été tuée et quatre autres blessées dans la capitale.

L'armée de l'air ukrainienne a dit que des drones et des missiles avaient été utilisés durant l'attaque contre Kyiv.

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a déclaré que des drones russes avaient frappé plusieurs quartiers de la ville et que 11 personnes avaient été blessées.

Ces nouvelles attaques interviennent alors que les négociateurs ukrainiens et russes ont tenu vendredi à Abou Dhabi une première journée de négociations portant sur les paramètres pour mettre fin à la guerre.

Moscou a intensifié ses attaques sur le réseau énergétique ukrainien, provoquant d'importantes coupures de courant, alors qu'une vague de froid frappe le pays.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)