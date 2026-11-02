Ukraine-Des alertes erronées envoyées après le piratage de l'application dédiée

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que l'application pour smartphones servant à prévenir la population d'attaques aériennes de la Russie avait été piratée dimanche, après que des alertes nucléaire et chimique ont été transmises et que le tir d'un missile hypersonique russe a été signalé par erreur.

Pendant un court laps de temps, l'application a affiché des messages d'alerte pour la capitale Kyiv et d'autres régions du pays, avant que ces alertes ne disparaissent.

"L'application semble avoir été la cible d'une influence ennemie", a écrit l'armée de l'air sur la messagerie Telegram. "Il n'y a pas de menace de radiations ! Restez calmes et surveillez nos mises à jour sur notre chaîne (Telegram)".

Indiquant que l'application n'était pas opérationnelle pour l'heure, le ministère ukrainien de la Transformation numérique a déclaré que d'autres moyens étaient toujours disponibles pour prévenir la population, notamment les sirènes d'alerte aérienne.

Par la suite, aux premières heures de la journée de lundi, l'agence de presse officielle russe Tass, citant le ministère russe des Services de secours, a rapporté que l'application mobile du ministère avait été visée par une cyberattaque massive ayant entraîné la propagation de fausses informations.

On ne sait pas dans l'immédiat si un lien existe entre ces deux incidents.

(Ron Popeski, Bogdan Kochubey et Jekaterīna Golubkova; version française Jean Terzian)