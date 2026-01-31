 Aller au contenu principal
Ukraine-De nouvelles négociations de paix attendues la semaine prochaine, dit Zelensky
information fournie par Reuters 31/01/2026 à 20:33

Le président Volodimir Zelensky a déclaré samedi que l'Ukraine attendait davantage d'informations de la part des États-Unis concernant la poursuite des pourparlers de paix et s'attendait à ce que de nouvelles réunions aient lieu la semaine prochaine.

Cette annonce, faite lors de l'allocution nocturne quotidienne du dirigeant, semble suggérer que la réunion prévue dimanche aux Émirats arabes unis entre les délégations de l'Ukraine, de la Russie et des États-Unis n'aura pas lieu. Les trois parties ont tenu une série de pourparlers il y a une semaine.

"Nous sommes en communication constante avec la partie américaine et attendons d'elle des détails précis concernant les prochaines réunions", a déclaré Volodimir Zelensky.

"L'Ukraine est prête à travailler dans tous les formats de travail. Il est important qu'il y ait des résultats et que les réunions aient lieu. Nous comptons sur les réunions de la semaine prochaine et nous nous y préparons."

L'envoyé américain Steve Witkoff, qui tenait samedi en Floride des discussions avec des représentants américains et l'envoyé russe Kirill Dmitriev, les a qualifiées de "productives et constructives".

La question territoriale est essentielle pour faire avancer les négociations, a déclaré Steve Witkoff.

L'Ukraine s'oppose à la demande de Moscou de lui céder toute la région du Donbass, y compris les zones que son armée n'a pas conquises.

Le conseiller à la politique étrangère du Kremlin, Iouri Ouchakov, a déclaré cette semaine que la question territoriale n'était pas la seule question clé en discussion, sans donner plus de précisions.

(Rédigé par Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar ; version française Kate Entringer)

