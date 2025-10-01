Ukraine-De fortes précipitations font neuf morts à Odessa

De violentes précipitations se sont abattues sur la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, dans la nuit de mardi à mercredi, faisant au moins 9 morts dont un enfant, ont déclaré les services d'urgence.

"En l'espace de sept heures, il est tombé à Odessa près de deux mois de pluie", a déclaré le maire Hennadi Troukhanov sur l'application de messagerie Telegram. "Aucun système de drainage des eaux pluviales ne peut supporter une telle charge."

Les secouristes ont travaillé toute la nuit afin d'évacuer des personnes prises au piège des inondations, déplacer des voitures, pomper l'eau des bâtiments. Une fillette, portée disparue, a été retrouvée au petit matin, ont indiqué les services d'urgence sur Telegram.

Au total, 362 personnes ont été secourues, ont-ils ajouté.

