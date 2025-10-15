Ukraine-Coupures de courant dans plusieurs régions après des frappes russes

Des drones russes ont frappé des infrastructures électriques en Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, perturbant l'approvisionnement en électricité dans plusieurs parties du pays, y compris dans la région centrale de Dnipropetrovsk, a déclaré mercredi la ministre ukrainienne de l'Énergie Svitlana Hryntchouk.

L'opérateur du réseau électrique Ukrenergo a déclaré que l'approvisionnement en électricité était perturbé dans sept régions, la plupart dans l'est du pays.

La compagnie nationale d'hydrocarbures Naftogaz a déclaré qu'une centrale thermique avait été touchée, sans préciser de quelle centrale il s'agissait.

Dans un rapport, Naftogaz a déclaré que la Russie avait attaqué des sites gaziers à trois reprises au cours des sept derniers jours, y compris des "sites d'importance critique" dans les régions de Kharkiv, Soumy et Tchernihiv.

Ces dernières semaines, la Russie a augmenté le nombre et l'intensité de ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, ciblant à la fois les centrales électriques et les installations gazières.

Au début de mois, le directeur général de la compagnie nationale d'hydrocarbures déclarait que Naftogaz avait subi la plus importante attaque à l'encontre de ses sites depuis 2022, faisant état de 35 missiles et 60 drones tirés sur des installations dans l'est du pays.

La ministre ukrainienne de l'Énergie, Svitlana Hryntchouk, a déclaré au début du mois que l'Ukraine souhaitait augmenter ses importations de gaz de 30% à la suite des frappes aériennes russes sur son infrastructure gazière.

(Pavel Polityuk ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)