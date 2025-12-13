Ukraine-Coupures d'électricité massives à Odessa après une attaque russe

(Actualisé avec déclarations de la Première ministre ukrainienne, du ministre de l'Intérieur et de la Russie)

La ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, ainsi que sa région, ont subi d'importantes coupures d'électricité samedi à la suite d'une attaque russe de grande ampleur menée dans la nuit contre le réseau électrique de l'Ukraine.

Le président Volodimir Zelensky a déclaré que Moscou avait attaqué l'Ukraine avec plus de 450 drones et 30 missiles.

"Le gros de l'attaque a porté sur notre système énergétique, dans le sud et la région d'Odessa", a-t-il écrit sur Telegram, ajoutant que des milliers de familles dans sept régions d'Ukraine étaient privées d'électricité.

La Première ministre ukrainienne Ioula Svyrydenko a déclaré qu'il s'agissait de l'une des plus importantes attaques menées contre Odessa depuis le début de la guerre, la ville étant privée d'électricité et d'eau. Elle a ajouté que des réserves d'eau non potable étaient acheminées vers certains quartiers.

Selon le ministre ukrainien de l'Intérieur, Ihor Klymenko, plus d'un million de foyers à travers l'Ukraine ont été privés d'électricité et cinq personnes ont été blessées à la suite de l'attaque.

L'opérateur du réseau électrique ukrainien a déclaré qu'un "nombre important" de foyers étaient privés d'électricité dans les régions méridionales d'Odessa et de Mykolaïv, tandis que la partie ukrainienne de la région de Kherson, située sur la ligne de front, subissait une coupure intégrale.

La Russie bombarde régulièrement le système énergétique de l'Ukraine depuis l'invasion du pays qu'elle déclenché en 2022, provoquant de longues pannes quotidiennes.

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi avoir mené des frappes contre des installations énergétiques et militaro-industrielles ukrainiennes.

Par ailleurs, en Russie, deux personnes ont été tuées dans la nuit lors d'une attaque de drone ukrainien contre la ville de Saratov, a déclaré samedi le gouverneur de la région, Roman Busargin.

Dans une déclaration sur Telegram, il a ajouté que cette attaque contre un immeuble d'habitation avait aussi fait plusieurs blessés.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 41 drones au cours de la nuit, parmi lesquels 28 au-dessus de la région de Saratov, dont la raffinerie de pétrole et une importante base aérienne située à proximité sont régulièrement ciblées par Kyiv.

(Rédigé par Max Hunder à Kyiv et Felix Light à Moscou, version française Benjamin Mallet)