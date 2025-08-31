Ukraine-Coupures d'électricité à Odessa après une attaque de drones russes

Une attaque de drones russes au cours de la nuit de samedi à dimanche a endommagé quatre installations électriques près d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, privant de courant plus de 29.000 foyers, ont déclaré le gouverneur régional et l'entreprise DTEK.

La ville portuaire de Tchornomorsk, en périphérie d'Odessa, a été la plus durement frappée et des bâtiments résidentiels et administratifs y ont aussi été endommagés, a dit le gouverneur Oleh Kiper sur la messagerie Telegram.

"Les infrastructures essentielles fonctionnent à l'aide de groupes électrogènes", a-t-il déclaré, en faisant état d'un blessé dans ce bombardement.

DTEK, principal producteur d'électricité en Ukraine, a déclaré dans un communiqué que quatre de ses sites avaient été attaqués au cours de la nuit.

"Dès que les employés recevront l'autorisation de l'armée et des services de secours, ils commenceront immédiatement à inspecter les équipements et à entreprendre des réparations d'urgence", a dit l'entreprise.

La Russie ne s'est pas exprimée dans l'immédiat sur ce bombardement.

