Ukraine-Cinq morts dans une attaque russe à Zaporijjia
information fournie par Reuters•20/11/2025 à 23:46
Une attaque russe jeudi soir sur
la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a fait cinq
morts et trois blessés, a déclaré le gouverneur de la région,
Ivan Fedorov, qui a diffusé les images de bâtiments incendiés et
de rues jonchées de débris.
(Ron Popeski, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
