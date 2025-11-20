 Aller au contenu principal
Ukraine-Cinq morts dans une attaque russe à Zaporijjia
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 23:46

Une attaque russe jeudi soir sur la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a fait cinq morts et trois blessés, a déclaré le gouverneur de la région, Ivan Fedorov, qui a diffusé les images de bâtiments incendiés et de rues jonchées de débris.

(Ron Popeski, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
