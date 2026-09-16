Ukraine-Cinq morts dans l'attaque d'un drone russe contre un bus - gouverneur

Une attaque par drone russe contre un autobus a fait cinq morts et au moins sept blessés mercredi dans le sud-est de l'Ukraine, dans une zone proche de la ligne de front, a déclaré le gouverneur de la région.

Cette attaque est survenue dans les environs de la ville de Nikopol, dans la région de Dnipropetrovsk, a précisé Oleksandr Hanzha sur l'application de messagerie Telegram.

La ville est régulièrement la cible d'attaques russes.

"Les Russes ont cyniquement frappé un bus de ligne. Ils ont pris pour cible un minibus qui transportait des personnes vaquant à leurs occupations quotidiennes", a déclaré Mykola Lukashuk, président du conseil régional de Dnipropetrovsk.

La Russie n'a fait aucun commentaire immédiat au sujet de cette attaque. L'Ukraine et la Russie nient prendre délibérément pour cible des civils dans la guerre opposant les deux pays depuis l'attaque à grande échelle lancée par Moscou contre son voisin en février 2022.

(Anna Pruchnicka à Gdansk; version française Benoit Van Overstraeten)