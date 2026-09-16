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Ukraine-Cinq morts dans l'attaque d'un drone russe contre un bus - gouverneur
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 09:54
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Une attaque par drone russe contre un autobus a fait cinq morts et au moins sept blessés mercredi dans le sud-est de l'Ukraine, dans une zone proche de la ligne de front, a déclaré le gouverneur de la région.

Cette attaque est survenue dans les environs de la ville de Nikopol, dans la région de Dnipropetrovsk, a précisé Oleksandr Hanzha sur l'application de messagerie Telegram.

La ville est régulièrement la cible d'attaques russes.

"Les Russes ont cyniquement frappé un bus de ligne. Ils ont pris pour cible un minibus qui transportait des personnes vaquant à leurs occupations quotidiennes", a déclaré Mykola Lukashuk, président du conseil régional de Dnipropetrovsk.

La Russie n'a fait aucun commentaire immédiat au sujet de cette attaque. L'Ukraine et la Russie nient prendre délibérément pour cible des civils dans la guerre opposant les deux pays depuis l'attaque à grande échelle lancée par Moscou contre son voisin en février 2022.

(Anna Pruchnicka à Gdansk; version française Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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2 commentaires

  • 10:33

    Les Russes ne mentent jamais, c'est ce qui fait la force de la Russie. Les occidentaux (gouvernants et médias à leurs bottes) sont des professionnels des mensonges et de la propagande et ils ont le culot et l'outrance de dire que ce sont les Russes. Ce faisant ils ne font que dévoiler leur faiblesse. Le problème, c'est qu'il avoir des yeux et des oreilles en bon état pour s'en rendre compte. Ce n'est pas le cas des russophobes invétérés va-t-en-guerre et haineux.

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