Ukraine-Cessez-le-feu à Olechky, les bombardements continuent ailleurs

(Actualisé avec attaques de la nuit)

La Russie et l'Ukraine ont annoncé mardi qu'un cessez-le-feu localisé avait débuté afin de permettre une opération humanitaire dans la ville d'Olechky, contrôlée par Moscou dans le sud de l'Ukraine, tout en poursuivant leurs frappes respectives sur les autres fronts, notamment à Kyiv.

Le ministère russe de la Défense a dit sur Telegram avoir cessez les bombardements en direction de la ville de Kherson mardi matin, en vue de l'opération humanitaire prévue à Olechky, située sur la rive orientale du fleuve Dniepr.

Le commissaire ukrainien aux droits de l'homme, Dmitro Loubinets, a confirmé sur Facebook que le cessez-le-feu avait débuté.

"En tant que chef de l'équipe de négociations ukrainienne, je confirme que la partie ukrainienne honore ses engagements", a-t-il écrit.

Les forces russes se sont emparées d'Olechky aux premiers jours de l'invasion de l'Ukraine, en février 2022.

Moscou et Kyiv sont convenus vendredi d'un cessez-le-feu localisé autour d'Olechky, ce qui permettra des livraisons aériennes d'aide et des évacuations alors que la ville est confrontée à des pénuries de nourriture et de médicaments.

Cette trêve ne s'est nullement traduite par une baisse de l'intensité des bombardements menés dans la nuit par les deux camps.

Selon le président Volodimir Zelensky, la Russie a tiré 16 missiles balistiques et plus de 280 drones, notamment en direction de la capitale ukrainienne.

Les frappes russes ont touché un important pont de Kyiv ainsi que le métro, mettant le trafic à l'arrêt, a dit un responsable municipal. Volodimir Zelensky a dénoncé une "escalade" des attaques russes visant les infrastuctures logistiques.

Un missile russe a par ailleurs frappé le dortoir d'une université de la capitale, tuant un étudiant et en blessant au moins 15 autres. Des morts ont également été signalés à Kharkiv et Pavlohrad.

Côté russe, deux personnes ont été tuées et six autres blessées lors d'une attaque de drones dans la ville de Bryansk, proche de la frontière avec l'Ukraine, a déclaré le gouverneur de la région.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo, Dan Peleschuk à Kyiv; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)