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Ukraine-Au moins 19 morts dans des attaques russes, dont 14 à la gare de Dnipro
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 14:31

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(bilan actualisé à Dnipro)

Une attaque de drone russe contre la gare centrale de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins 14 morts parmi les voyageurs qui se pressaient sur un quai pour monter dans un train, ont déclaré les autorités.

La compagnie ferroviaire nationale, Ukrzaliznytsia, a précisé qu'un drone à réaction avait percuté un quai où un train de banlieue s'apprêtait à partir pour Zaporijjia, dans le sud du pays.

"La Russie fait délibérément la chasse aux civils : dans les trains, les gares, les immeubles d'habitation", a déclaré sur Telegram le Premier ministre ukrainien, Sergiy Koretskyi.

A Tchernihiv, dans le Nord, deux adolescents ont été tués dans une attaque de drone russe alors qu'ils se trouvaient dans une rue animée du centre-ville, et 23 autres personnes ont été blessées.

A Krementchouk, dans le centre du pays, une autre frappe de drone a fait trois morts et 15 blessés, a rapporté le gouverneur régional, ajoutant qu'un moins 15 autres personnes avaient été blessées.

(Max Hunder et Yuliia Dysa, version française Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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