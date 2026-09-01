Ukraine: au moins 12 morts dans des frappes russes sur Kiev et sa région

Une traînée de fumée (à droite) laissée par un projectile est visible lors d'une attaque aérienne russe sur Kiev, tôt le 1er septembre 2026, dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine. ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Au moins 12 personnes ont été tuées mardi à Kiev et dans sa région lors de nouvelles frappes nocturnes massives russes, le président Volodymyr Zelensky appelant ses partenaires à lui fournir davantage de capacités de défense antibalistique.

Dans la nuit, des journalistes de l'AFP avaient entendu une dizaine de fortes explosions et vu des éclairs dans le ciel de la capitale, après une alerte aux missiles balistiques émise par l'armée.

Plus de quatre ans après le début de son invasion de l'Ukraine, la Russie poursuit ses frappes contre le pays, notamment avec des missiles balistiques que Kiev peine à intercepter faute de moyens suffisants.

"Au total, 12 personnes ont été tuées, dont un ressortissant indien, et des dizaines d'autres ont été blessées lors de cette attaque", a indiqué le dirigeant ukrainien, en expliquant qu'"un nombre important de drones à réaction et de missiles balistiques ont été utilisés lors de l'attaque".

"Je suis reconnaissant envers toutes celles et tous ceux qui aident l'Ukraine à obtenir des capacités antibalistiques", a poursuivi M. Zelensky, jugeant "très important que ces livraisons augmentent cet automne".

A Boryspil, dans la région de Kiev, à une trentaine de kilomètres de la capitale, quatre personnes ont été tuées et 13 autres blessées après qu'un "immeuble résidentiel de cinq étages a été touché", selon Volodymyr Zelensky.

Dans la capitale, "huit personnes ont été tuées et cinq blessées, dont deux enfants", a déclaré sur les réseaux sociaux le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

Selon le bureau du procureur de Kiev, sept employés des chemins de fer ont été tués.

L'armée de l'air ukrainienne, qui ne communique plus le nombre exact de missiles russes tirés lors des attaques, a affirmé avoir neutralisé cinq missiles balistiques, cinq missiles de croisière et deux missiles-drones hybrides de type Banderol.

Elle a également indiqué que la Russie avait lancé 218 drones de différents types, dont certains à réaction, précisant en avoir intercepté 187.

De son côté, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir mené dans la nuit "une frappe massive avec des armes de haute précision à longue portée et des véhicules aériens de combat sans pilote".

Un port russe attaqué

Cette photo prise et publiée par les services d'urgence ukrainiens le 1er septembre 2026 montre un immeuble résidentiel endommagé après une frappe russe dans la région de Kiev, dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine. ( State Emergency Service of Ukraine / Handout )

Moscou a revendiqué avoir bombardé des entreprises du "complexe militaro-industriel" et du secteur de l'énergie à Kiev et dans sa région, "impliquées dans la production de systèmes de missiles, de systèmes sans pilote et de leurs composants, ainsi que dans l'approvisionnement en carburant des forces armées de l'Ukraine".

Les forces russes ont aussi frappé, selon le ministère de la Défense, un dépôt de locomotives dans un quartier de la capitale.

Le ministère a également annoncé avoir attaqué des infrastructures dans les ports ukrainiens d'Odessa et Tchornomorsk (sud).

L'Ukraine souffre d'une pénurie d'intercepteurs, notamment de missiles américains Patriot, qui se sont raréfiés depuis l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient, pour se défendre contre les missiles à trajectoire balistique russes de plus en plus nombreux.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie avait frappé un dépôt de munitions à Myla, en banlieue de Kiev, où étaient stockés notamment des drones et explosifs, dans une zone résidentielle habitée. Volodymyr Zelensky a fait état de 38 morts, 20 blessés et quatre disparus.

En Russie, un incendie s'est déclaré dans l'important port d'Oust-Louga, sur le golfe de Finlande, visé par une attaque de drones, a annoncé mardi le gouverneur de la région de Léningrad, Alexandre Drozdenko.

"Des dégâts ont été constatés dans la zone du port d'Oust-Louga à la suite de l'attaque de drones, et un incendie est en cours", a écrit M. Drozdenko sur Telegram. Il a ensuite indiqué que 52 drones ukrainiens avaient été abattus dans la région, et qu'aucune victime n'était signalée.

Ce port, une infrastructure majeure pour les exportations russes d'engrais, de pétrole et de charbon, a été la cible d'attaques répétées de drones ukrainiens ces derniers mois.