Ukraine-Attaques russes contre le réseau énergétique, pourparlers les 10 et 11 novembre

(Actualisé avec détails, déclarations de Zelensky et Merz)

Le président Volodimir Zelensky, qui s'est entretenu mardi à Berlin avec le chancelier Friedrich Merz, a dénoncé des attaques russes massives contre le réseau énergétique de l'Ukraine à une semaine de la reprise de pourparlers sous l'égide des Etats-Unis.

Le dirigeant ukrainien a fait état de 289 frappes de drones contre des infrastructures énergétiques dans la nuit de lundi à mardi, des tirs de 17 missiles balistiques et de 59 missiles de croisière de la part de l'armée russe depuis le port d'Odessa en mer Noire jusqu'à Rivne, dans l'ouest du pays.

Le vice-ministre ukrainien de l'Energie, Artem Nekrasov, a précisé sur Telegram que les infrastructures énergétiques de dix régions - particulièrement Kharkiv, Jytomyr et Vinnytsia - avaient subi des dommages importants.

Des coupures d'électricité d'urgence ont été décidées à Kyiv et dans les oblasts de Kyiv, Poltava, Soumy, Tchernihiv, Tcherkasy et Kharkiv en raison des dégâts matériels constatés et d'un défaut de tension dans le réseau à haute tension.

Selon DTEK, le premier fournisseur privé d'énergie en Ukraine, trois centrales thermiques sont hors service après les bombardements de la nuit.

Le ministère russe de la Défense a indiqué que ses forces avaient frappé des centrales électriques ukrainiennes qui alimentaient des usines militaires et l'armée ukrainienne.

Le Premier ministre ukrainien Sergii Korestskyi a ajouté que des voies ferrées avaient également été visées; des trains, des locomotives et une gare ont été endommagés.

"RISQUE D'UNE ESCALADE"

Lors d'une visite impromptue à Berlin, Volodimir Zelensky a confirmé la tenue d'un sommet organisé par les Etats-Unis les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi entre des délégations russe et ukrainienne afin de discuter de mesures de désescalade entre les deux pays.

Le président ukrainien a appelé en particulier à un cessez-le-feu en mer Noire.

La mer Noire et ses ports sont le théâtre d'attaques de plus en plus fréquentes dans le cadre de la stratégie d'asphyxie économique de l'adversaire éprouvée aussi bien par la Russie que l'Ukraine, plus de quatre ans et demi après le début du conflit.

Au côté du président ukrainien, Friedrich Merz a accusé la Russie d'aggraver la crise alimentaire en multipliant les attaques dans cette zone de trafic maritime.

"A travers ses attaques en mer Noire, la Russie fait courir le risque d'une escalade", a-t-il déclaré. "La Russie précipite le monde vers une crise alimentaire au détriment des nations les plus pauvres au monde."

Le chancelier allemand a profité de sa rencontre avec le président ukrainien pour réitérer à Kyiv son soutien, appelant à ce que la réunion de la coalition des volontaires prévue le 19 novembre à Berlin détermine les contours de l'aide à l'Ukraine pour 2027.

(Reportage Lina Golovnya et Andreas Rinke à Berlin, version française Sophie Louet et Zhifan Liu)