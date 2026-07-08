Ukraine-Attaques de missiles contre Kyiv et Odessa

(Actualisé avec détails)

La Russie a lancé aux premières heures de mercredi des attaques des missiles contre Kyiv et Odessa, faisant des blessés, selon les autorités locales.

Le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, a déclaré que les attaques avaient causé des incendies dans deux quartiers de la ville et que deux personnes avaient été blessées.

Une frappe de missiles dans le port d'Odessa a fait, plus tôt dans la soirée, 10 blessés, a dit le gouverneur régional Oleh Kiper.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)