Ukraine-Attaque russe à Odessa, trois morts

(Actualisé avec ministère russe de la Défense, drones ukrainiens)

Une attaque russe contre le port d'Odessa dans le sud de l'Ukraine a fait trois morts dans la nuit de mardi à mercredi, a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville.

Trois autres personnes ont été hospitalisées et des bâtiments résidentiels ont été endommagés, a ajouté Serhiy Lysak.

Les forces russes ciblent depuis plusieurs jours les ports en eau profonde sur la mer Noire de la région du Grand Odessa, essentielle aux exportations et à l'économie ukrainiennes.

Les attaques contre les ports transportant des cargaisons à destination des forces ukrainiennes se sont poursuivies la nuit dernière, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Les ports d'Odessa et Tchornomorsk ont été frappés à l'aide de drones et missiles guidés. Quatre navires ont été touchés à Tchornomorsk et Dnipro-Boh, a-t-il dit.

Mardi, deux personnes avaient été tuées lors d'une attaque nocturne de drones contre des infrastructures portuaires locales, selon le gouverneur régional Oleh Kiper.

Le chef des forces de drones ukrainiennes, Robert Brovdi, a annoncé de son côté sur la plateforme Telegram que 20 navires russes dont 17 pétroliers avaient été pris pour cible en mer Noire au cours de la nuit.

(Anna Pruchnicka; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)