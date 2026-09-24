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Ukraine-Attaque de missiles à Kyiv, un mort-maire
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 01:57
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La capitale ukrainienne a été la cible d'une attaque de missiles lancée dans la nuit de mercredi à jeudi par la Russie, a annoncé le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, ajoutant qu'une personne avait été tuée.

"Un mort et deux blessés dans la capitale. Les deux blessés sont des médecins et ils sont en train d'être transportés à l'hôpital", a écrit Vitali Klitschko sur Telegram.

Des débris sont tombés dans trois quartiers de la ville, a indiqué le maire de Kyiv, déclarant que des personnes pourraient être piégées sous les décombres.

Vitali Klitschko a appelé la population à rester à l'abri.

Plusieurs explosions ont été entendues après 01h00 du matin heure locale, ont dit des témoins.

Les forces russes ont mené des attaques contre la capitale mercredi, faisant deux morts et 45 blessés, selon Vitali Klitschko.

(Valentyn Ogirenko et Pavel Polityuk, rédigé par Ron Popeski; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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