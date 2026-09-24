Ukraine-Attaque de missiles à Kyiv, deux morts

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La Russie a frappé tôt jeudi la capitale ukrainienne Kyiv avec des missiles balistiques et des drones, faisant deux morts, dont l'un sur le parking d'une maternité, ont déclaré plusieurs responsables.

Ces derniers mois, la Russie a intensifié sa campagne aérienne contre l'Ukraine, déployant davantage de drones plus rapides et plus difficiles à intercepter, et profitant du manque d'intercepteurs dont souffre l'Ukraine pour abattre les missiles balistiques.

"Alors que les gens dormaient, les éclairs des explosions illuminaient le ciel", a déclaré Volodimir Zelensky sur l'application de messagerie Telegram.

"Une fois de plus, les principales cibles de leur frappe étaient Kyiv et les infrastructures civiles, des immeubles résidentiels, une maternité, les infrastructures énergétiques et la logistique."

Le barrage nocturne a réuni un nombre non précisé de missiles hypersoniques et balistiques, 282 drones et d'autres engins, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne.

Le relâchement dans la pression exercée sur Moscou lui permet de lancer des frappes répétées, a déclaré Volodimir Zelensky, qui se trouvait à New York pour assister à une session de l'Assemblée générale de l'Onu.

"À l'heure actuelle, les États-Unis ont la possibilité de réagir avec fermeté", a-t-il ajouté.

"Nous avons besoin d'intercepteurs de missiles balistiques pour protéger des vies."

(Valentyn Ogirenko et Pavel Polityuk, rédigé par Ron Popeski; version française Nicolas Delame)