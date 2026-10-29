Ukraine-Attaque de drones russes sur la ville de Dnipro, 13 morts - gouverneur

Une attaque de drones russes a fait 13 morts jeudi à Dnipro, a déclaré le gouverneur Oleksandr Hanja après que le directeur des chemins de fer ukrainiens eut fait état d'une frappe meurtrière sur la gare de cette ville de l'est du pays.

Dans un message publié sur la messagerie Telegram, il ajoute qu'au moins cinq autres personnes ont été blessées.

Le maire de Dnipro, Borys Filatov, a dit pour sa part que l'attaque russe avait touché un train de passagers.

(Max Hunder, version française Benoit Van Overstraeten)