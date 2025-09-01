Ukraine-Arrestation d'un suspect accusé d'avoir assassiné l'ex-président du Parlement

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi qu'un suspect a été arrêté à la suite de l'assassinat de l'ancien président du Parlement, Andreï Parouby, un crime qui a choqué le pays.

Via la messagerie Telegram, Volodimir Zelensky a fait savoir que le suspect a été interrogé une première fois et qu'une enquête était en cours pour faire la lumière sur "toutes les circonstances de ce meurtre".

Andreï Parouby, âgé de 54 ans, a été tué par balle samedi à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Chef de file de la contestation appelant en 2013 à un rapprochement avec l'Union européenne, il a été 'speaker' du Parlement ukrainien d'avril 2016 à août 2019.

"Je remercie les forces de l'ordre pour leur travail rapide et coordonné", a déclaré Volodimir Zelensky.

Le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko, a dit ne pas être en mesure de fournir de nombreux détails dans l'immédiat.

"Ce que je peux dire, c'est que ce crime a été planifié avec soin: les déplacements de la victime ont été étudiés, un itinéraire a été établi, et un plan de fuite avait été pensé", a-t-il écrit sur la messagerie Telegram.

(Rédigé par Lidia Kelly; version française Jean Terzian)