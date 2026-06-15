Ukraine: 11 morts et une cathédrale emblématique en feu après des frappes russes

Incendie de la cathédrale de la Dormition, à la Laure des Grottes de Kiev, le 15 juin 2026 après une attaque russe ( AFP / Genya SAVILOV )

Au moins 11 personnes ont été tuées lundi dans une série de frappes russes sur des villes d'Ukraine et un incendie a ravagé la cathédrale de la Dormition, un édifice orthodoxe emblématique de Kiev, du XIe siècle et classé à l'Unesco.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les dirigeants du G7, réunis en sommet en France, à apporter une "réponse décisive et substantielle" à ces nouvelles frappes russes en mettant "davantage de pression sur l'agresseur et davantage de soutien à la défense antiaérienne de l'Ukraine".

A Kiev, où de nombreux quartiers ont été touchés, des journalistes de l'AFP ont vu des habitants courir dans les rues pour se mettre à l'abri, au moment où une lumière aveuglante illuminait le ciel rougi par les incendies.

A la suite de ces attaques, un incendie a touché le toit de la cathédrale de la Dormition, l'une des églises que compte le célèbre complexe orthodoxe de la Laure des Grottes de Kiev, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le métropolite Épiphane de Kiev, primat de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine, a dénoncé un "crime contre l'humanité, l'Histoire, la chrétienté".

Le ministère russe de la Défense a de son côté démenti avoir visé la cathédrale, qui a également une forte importance religieuse pour la Russie, et assuré qu'elle a été touché par un missile de fabrication américaine Patriot de la défense antiaérienne ukrainienne.

Une façade de la cathédrale a été éventrée, son toit partiellement détruit, et plus d'une dizaine de camions de pompiers ont été déployés sur les lieux, a constaté un photographe de l'AFP.

Sites culturels touchés

"Rien ne justifie cette attaque contre notre patrimoine universel", a réagi le président français Emmanuel Macron sur X.

La cathédrale de la Dormition de Kiev avait déjà été légèrement endommagée à deux reprises par des attaques russes, selon Kiev.

La Laure des Grottes, monastère aux dômes dorés emblématiques, était au coeur d'un conflit religieux ces dernières années après l'expulsion de ses moines, accusés de liens avec Moscou, ce qu'ils démentent.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré un total de 70 missiles et 611 drones, visant principalement la capitale, dont respectivement 50 et 582 ont été interceptés.

A Kiev, au moins cinq personnes ont été tuées et 35 blessées, a indiqué le maire Vitali Kitschko. A Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, quatre secouristes et un employé municipal sont morts et neuf personnes ont été blessées, selon le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko.

Une personne a aussi été tuée dans la matinée dans une attaque sur Kherson, dans le Sud de l'Ukraine, a affirmé le gouverneur local Oleksandre Prokoudine.

Les défenses ukrainiennes intercepent des missiles russes au-dessus de Kiev, le 15 juin 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Du côté russe, une attaque de drones ukrainiens contre Toula, au sud de Moscou, a fait au moins trois morts, selon les autorités locales.

Hormis la cathédrale, les frappes russes de la nuit ont touché le studio de cinéma historique Dovjenko à Kiev, le Musée des Beaux-Arts de Kharkiv et la Maison de la musique à Dnipro, a indiqué le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga.

"Cette frappe contre la Laure est une attaque contre la communauté chrétienne et contre le patrimoine culturel de l'humanité. Rien ne peut justifier cet acte", a dénoncé M. Zelensky sur X.

La semaine dernière, une frappe ukrainienne avait endommagé le panorama du siège de Sébastopol en Crimée, une fresque monumentale du peintre Franz Roubaud, selon les autorités locales.

Diplomatie à l'arrêt

La Russie avait promis des frappes massives "systématiques" sur l'Ukraine après une attaque ukrainienne sur le dortoir d'un lycée en territoire occupé, qui avait fait 21 morts.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la situation sur le front est proche de l'impasse et les efforts diplomatiques sous médiation américaine sont au point mort.

Dimanche, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine avaient tous deux appelé leur homologue américain Donald Trump au jour de son 80e anniversaire.

M. Zelensky a précisé sur X avoir "discuté des mesures susceptibles de contribuer à instaurer la paix dès maintenant". Le Kremlin, de son côté, a expliqué que la conversation entre MM. Poutine et Trump avait "principalement" porté sur les négociations de paix avec l'Iran.

S'agissant de la guerre en Ukraine, aucun cessez-le-feu durable n'a jamais pu être conclu en plus de quatre ans de combats.

Le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov a toutefois dit à la presse qu'il avait été "convenu" que les émissaires du président américain, Steve Witkoff et Jared Kushner, "reviendraient bientôt en Russie".

Volodymyr Zelensky s'est lui-même entretenu le 8 juin avec MM. Witkoff et Kushner, soulignant l'importance de "redonner un élan à la diplomatie".