UE-Von der Leyen annonce le report de la signature de l'accord Mercosur-sources

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé aux dirigeants des pays de l'Union européenne que la signature de l'accord de libre-échange avec le Mercosur avait été reportée, ont déclaré jeudi trois sources à Reuters.

Le site d'information Politico a rapporté que la signature de l'accord avait été reportée jusqu'au mois de janvier, ce que deux sources ont confirmé.

(Lili Bayer, Jan Strupczewski, rédigé par Charlotte Van Campenhout; version française Camille Raynaud)