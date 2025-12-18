 Aller au contenu principal
UE-Von der Leyen annonce le report de la signature de l'accord Mercosur-sources
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 21:21

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé aux dirigeants des pays de l'Union européenne que la signature de l'accord de libre-échange avec le Mercosur avait été reportée, ont déclaré jeudi trois sources à Reuters.

Le site d'information Politico a rapporté que la signature de l'accord avait été reportée jusqu'au mois de janvier, ce que deux sources ont confirmé.

(Lili Bayer, Jan Strupczewski, rédigé par Charlotte Van Campenhout; version française Camille Raynaud)

Agriculteurs en colère
