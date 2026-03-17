UE-Les députés vont se prononcer cette semaine sur l'accord commercial avec les USA

par Philip Blenkinsop

Les députés européens voteront jeudi sur un texte visant à mettre en œuvre certaines dispositions de l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et les États-Unis, après avoir suspendu leurs travaux à deux reprises, estimant que Washington ne respectait pas ses engagements.

Le Parlement européen débat actuellement de propositions visant à supprimer les droits d'importation de l'UE sur les produits industriels américains et à améliorer l'accès au marché pour les produits agricoles américains, un élément clé de l'accord conclu en Écosse en juillet dernier, ainsi qu'à maintenir les droits de douane nuls pour les homards américains, initialement convenus avec Trump en 2020.

Ces propositions doivent être approuvées par le Parlement et les gouvernements de l'UE.

Un petit groupe de députés a décidé mardi de procéder à un vote au sein de la commission du commerce du Parlement jeudi, une étape nécessaire à l'approbation de l'accord, ont déclaré des députés et des responsables de l'UE.

Malgré les critiques sur un accord commercial jugé déséquilibré - l'UE étant tenue de réduire la plupart de ses droits d'importation tandis que les États-Unis s'en tiennent à un taux global de 15% -, les eurodéputés ont semblé disposés à l'accepter avec certaines conditions, telles qu'une clause de caducité de 18 mois et des mesures visant à faire face à d'éventuelles hausses des importations américaines.

"TEXTE SATISFAISANT"

Les députés ont désormais ajouté un nouvel amendement visant à introduire une "clause de validité" afin de subordonner les réductions des droits d'importation de l'UE au respect par Washington de ses engagements.

La députée libérale suédoise Karin Karlsbro, qui a assisté à la réunion de mardi, a déclaré que le Parlement avait pris le temps de rédiger un texte satisfaisant sans céder à la pression visant à précipiter le vote.

"Nous espérons que les États-Unis continueront à se montrer disposés à respecter l'accord. Nous n'accepterons pas des droits de douane plus élevés que ceux convenus", a-t-elle déclaré.

Après le vote, les représentants du Parlement européen et des gouvernements de l’UE devront encore négocier un texte commun, ce qui signifie que la législation ne sera pas adoptée avant avril au plus tôt.

En janvier, le Parlement européen avait décidé de suspendre une première fois le processus de ratification de l'accord commercial UE-USA sur fond de tensions croissantes entre les Européens et Donald Trump au sujet du Groenland.

Le mois dernier, il avait de nouveau suspendu ses travaux après que Washington a imposé une surtaxe générale sur les importations à la suite de l'invalidation des droits de douane américains dits "réciproques" par la Cour suprême, ce qui a augmenté le montant total des droits dus sur certaines exportations de l'UE vers les États-Unis.

(Reportage de Philip Blenkinsop ; avec Charlotte Van Campenhout ; Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)