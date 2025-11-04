 Aller au contenu principal
UE-Le financement de l'Ukraine pourrait nécessiter une solution provisoire-Dombrovskis
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 18:36

par Balazs Koranyi

L'Union européenne pourrait devoir trouver une solution provisoire pour permettre le financement du soutien à l'Ukraine au début de l'année 2026 si l'accord sur l'utilisation des avoirs russes gelés était encore retardé, a déclaré le commissaire européen à l'Economie, Valdis Dombrovskis.

La Commission européenne a proposé d'utiliser des actifs russes gelés pour fournir à Kyiv un prêt de 140 milliards d'euros en 2026 et 2027.

L'exécutif européen doit toutefois évaluer les risques auxquels s'expose la Belgique, où est basée la structure financière de dépôts de titres dans laquelle sont placés la majorité des avoirs russes gelés, avant que les gouvernements des Etats membres donnent leur accord.

"Nous pensions de prime abord que nous serions en mesure de commencer à fournir, voire à verser des fonds à l'Ukraine dès le début du deuxième trimestre de l'année prochaine", a déclaré Valdis Dombrovskis.

"Plus nous attendons, plus cela deviendra difficile. Cela pourrait soulever des questions sur certaines solutions provisoires possibles", a-t-il dit aux journalistes, sans fournir de détails sur ces éventuelle solutions alternatives.

L'Ukraine, en guerre avec la Russie depuis l'invasion à grande échelle lancée par Moscou en février 2022, a besoin de fonds pour s'approvisionner en armes ainsi que pour financer son budget.

(Rédigé par Jan Strupczewski; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)

    Et dire que la France va financer la gabegie de cet argent publique. Cela va coûter à la France 10 miliards d'euros net

