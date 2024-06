UE : Giorgia Meloni dénonce l'"oligarchie" qui attribue les postes clés de l'Union

Les élections européennes ont permis aux droites radicales de gagner du terrain, mais pas d'obtenir des "top jobs" européens.

Giorgia Meloni à Bruxelles, en Belgique, le 17 juin 2024. ( AFP / NICK GAMMON )

"Le peuple a toujours raison". La cheffe du gouvernement italien ultraconservateur Giorgia Meloni a dénoncé mercredi 26 juin "l'oligarchie" des six dirigeants européens ayant conclu un accord la veille sur les postes clés de l'UE. Leurs choix ne respectent pas la volonté exprimée par les citoyens pendant les élections européennes, a-t-elle accusé.

Ces six dirigeants, dont le Français Emmanuel Macron et l'Allemand Olaf Scholz , appartiennent à La "grande coalition" de la droite (PPE), des sociaux-démocrates (S&D) et des centristes (Renew Europe). Ils se sont entendus sur trois postes clés (ou "top jobs")de l'UE, soutenant la désignation de l'Allemande Ursula von der Leyen pour un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne , du Portugais Antonio Costa nouveau aux fonctions de président du Conseil européen et de la cheffe du gouvernement estonien, Kaja Kallas, à celles de responsable de la diplomatie.

Les élections européennes ont permis aux droites radicales de gagner du terrain et Giorgia Meloni, exclue des négociations, entend revendiquer ce résultat pour peser davantage sur les choix du futur exécutif à Bruxelles.

S'adressant aux députés italiens à la veille du sommet européen prévu pour jeudi et vendredi à Bruxelles, la cheffe du gouvernement a fustigé "ceux qui soutiennent que les citoyens ne sont pas assez sages pour prendre certaines décisions et que l'oligarchie est au bout du compte la seule forme acceptable de démocratie".

"Le peuple a toujours raison"

"Nous sommes convaincus que le peuple a toujours raison et que tout dirigeant doit suivre les indications qui arrivent des citoyens", a-t-elle poursuivi. Elle a jugé "surréaliste" un précédent sommet informel des 27, le premier à avoir eu lieu après les élections, assurant que "certains se sont présentés avec déjà des propositions de noms pour les postes clés (...) sans même faire semblant de vouloir entamer une discussion sur le message provenant des citoyens avec leur vote".

Giorgia Meloni, dont les relations avec le président français sont notoirement tendues, a également critiqué "les classes dirigeantes européennes (...) tentées de mettre la poussière sous le tapis, comme si de rien n'était" .

Fratelli d'Italia (FDI), le parti post-fasciste de Giorgia Meloni, a réalisé un très bon score aux européennes avec environ 28% des voix obtenues mais son groupe politique au Parlement européen, les Conservateurs et réformistes européens (ECR, droite radicale et extrême droite), reste marginalisé par l'accord sur les "top jobs".

L'un de ses deux vice-Premiers ministres, Antonio Tajani, le chef de Forza Italia (FI) qui est membre du PPE, a en revanche assuré mercredi que ses élus soutiendraient le partage des postes clés proposé. "Nous voterons oui (...), je ne pense pas que l'Italie puisse voter non", a-t-il dit.