TVA à 5%, remise sur les factures d'énergie, crédits d'impôt : nouvelle salve de mesures contre la vie chère en Italie

Le gouvernement de Giorgia Meloni prévoyait jusqu'ici de consacrer cette année plus de 21 milliards d'euros pour soutenir ménages et entreprises face à la hausse des prix de l'énergie.

Giorgia Meloni, à Bruxelles, le 24 mars 2023 ( AFP / JOHN THYS )

Le gouvernement italien a adopté mardi soir des mesures pour aider familles et entreprises à faire face à la vie chère, notamment dans les secteurs énergétique et sanitaire, pour un montant de 4,9 milliards d'euros. Le conseil des ministres a notamment prolongé pour le deuxième trimestre la réduction de la TVA sur le gaz à 5% et les réductions sur les factures de gaz et d'électricité pour les familles à faible revenu .

Les entreprises pourront de leur côté continuer à bénéficier jusqu'à fin juin de crédits d'impôts, si elles ont enregistré au premier trimestre une hausse de leurs factures de gaz et d'électricité supérieure à 30%. Le gouvernement a aussi décidé de débloquer 1,1 milliard d'euros pour la santé, un secteur qui relève en Italie de la compétence des régions.

Les prévisions de croissance et d'inflation à l'hiver 2023 par la Commission européenne pour l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne ( AFP / )

Les tarifs des biens énergétiques réglementés ont chuté de 16,7% en février, après avoir baissé de 12% en janvier. Les prix des biens énergétiques non réglementés ont ralenti leur hausse à +40,8%, contre +59,3% le mois précédent.

Après avoir atteint 8,7% en 2022, l'inflation devrait descendre à 6,5% cette année, selon les prévisions publiées en janvier par la Banque d'Italie.