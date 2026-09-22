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Turquie-Un élève ouvre le feu devant son lycée, huit blessés
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 10:27
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Un élève a ouvert le feu mardi devant son lycée dans la province de Manisa, dans l'ouest de la Turquie, blessant au moins huit autres élèves, a rapporté la chaîne locale NTV.

Deux des blessés se trouvent dans un état critique, a précisé NTV. L'agresseur a été appréhendé, a indiqué le bureau du gouverneur local.

"Un signalement a été reçu concernant des coups de feu aux abords du lycée professionnel et technique anatolien Inci Uzmez, dans notre district de Turgutlu, à 07h59 (04h59 GMT)", a ajouté le bureau sur X.

Des images et une vidéo publiées en ligne montraient un jeune homme marchant dans une rue près de l'établissement, un fusil à la main. Il a ensuite été vu revenir en courant par la même rue.

Le mobile de l'attaque n'était pas connu dans l'immédiat.

Deux fusillades meurtrières dans des établissements scolaires en avril avaient suscité l’indignation en Turquie et poussé les autorités à mettre en place de nouvelles mesures de sécurité pour l’année scolaire 2026-2027.

Auparavant, le pays n’avait jamais connu de telles attaques.

Le vice-président Cevdet Yilmaz a déclaré que le ministre de l’Intérieur, Mustafa Ciftci, et le ministre de l’Éducation, Yusuf Tekin, se rendraient à Manisa mardi.

(Rédigé par Tuvan Gumrukcu ; version française Etienne Breban, édité par)

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