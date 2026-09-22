Turquie-Un élève ouvre le feu devant son lycée, au moins onze blessés

(Actualisé avec détails)

Un élève a ouvert le feu mardi devant son lycée dans la province de Manisa, dans l'ouest de la Turquie, blessant au moins onze personnes, a déclaré le ministre turc de la Justice, Akin Gurlek.

Deux des blessés se trouvent dans un état critique, a précisé le ministre. L'agresseur a été appréhendé, a-t-il indiqué, précisant que sa mère, son père et son grand-père — à qui appartenait l'arme utilisée lors de l'attaque — ont été placés en garde à vue.

"Lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos enfants, aucune négligence, aucune irresponsabilité ne peut être tolérée", a déclaré Akin Gurlek sur X.

"Les circonstances dans lesquelles l'enfant s'est procuré l'arme utilisée lors de l'attaque, les conditions de stockage de cette arme, les obligations des parents en matière de garde et de surveillance, ainsi que les allégations de harcèlement antérieures à l'incident font l'objet d'une enquête approfondie menée sous plusieurs angles."

Des images et une vidéo publiées en ligne montraient un jeune homme marchant dans une rue près de l'établissement, un fusil à la main. Il a ensuite été vu revenir en courant par la même rue.

Une vidéo tournée à l'extérieur de l'école montrait des policiers repoussant des familles et d'autres personnes se trouvant à l'extérieur de l'établissement.

Le mobile de l'attaque n'était pas connu dans l'immédiat.

Le bureau du préfet a indiqué que l'attaque s'était produite vers 08h00 (05h00 GMT) au lycée professionnel et technique anatolien Inci Uzmez, dans le district de Turgutlu.

Deux fusillades meurtrières dans des établissements scolaires en avril avaient suscité l’indignation en Turquie et poussé les autorités à mettre en place de nouvelles mesures de sécurité pour l’année scolaire 2026-2027.

Auparavant, le pays n’avait jamais connu de telles attaques.

Le vice-président Cevdet Yilmaz a déclaré que le ministre de l’Intérieur, Mustafa Ciftci, et le ministre de l’Éducation, Yusuf Tekin, se rendraient à Manisa mardi.

(Rédigé par Tuvan Gumrukcu ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)