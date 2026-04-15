Turquie-Un adolescent de 14 ans ouvre le feu dans son collège, neuf morts et 13 blessés

(Actualisé avec précisions)

Un adolescent de 14 ans a ouvert le feu mercredi dans son collège du sud-est de la Turquie, dans la province de Kahramanmaras, tuant neuf personnes, huit élèves et un enseignant, et faisant 13 blessés dont six dans un état grave, ont déclaré les autorités.

Il s'agit de la deuxième fusillade en milieu scolaire en deux jours en Turquie, où ce type de drames est rarissime.

"Il s'agit d'une attaque 'personnelle' menée par un élève, il ne s'agit pas d'un attentat terroriste", a déclaré aux médias le ministre turc de l'Intérieur, Mustafa Ciftci.

L'adolescent a retourné l'une de ses armes contre lui après la fusillade et est décédé, a rapporté pour sa part le gouverneur de la province, Mukerrem Unluer.

"Un élève de 3e est arrivé avec cinq armes et sept chargeurs - dont nous pensons qu'ils appartiennent à son père, un ancien policier - dans son sac. Il est entré dans deux salles de classe où se trouvaient des élèves de 6e, faisant des morts et des blessés sans distinction", a-t-il dit.

Selon la chaîne de télévision NTV, le père de l'assaillant a été arrêté.

Une première fusillade de ce type était survenue mardi dans un lycée de la province de Şanlıurfa, dans le Sud-Est. L'assaillant était un ancien élève de l'établissement âgé de 19 ans qui a ouvert le feu avec un fusil de chasse, faisant 16 blessés, avant de se suicider.

(Reportage Tuvan Gumrukcu et Ezgi Erkoyun, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)