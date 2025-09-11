information fournie par Boursorama avec AFP • 11/09/2025 à 13:42

Turquie: la banque centrale abaisse son taux directeur de 2,5 points, à 40,5%

La banque centrale turque a abaissé jeudi son taux directeur de 43% à 40,5%, confirmant les attentes des analystes.

( AFP / ADEM ALTAN )

La banque, qui avait baissé son taux de trois points en juillet, après une hausse de 3,5 points en avril, estime que la tendance sous-jacente de l'inflation a ralenti en août.

"Si la croissance a dépassé les prévisions au deuxième trimestre, la demande intérieure finale est restée faible. Les données récentes suggèrent que les conditions de la demande restent désinflationnistes. Les prix des denrées alimentaires et les services à forte inertie maintiennent une pression à la hausse sur l'inflation", a précisé la banque.

"Si les perspectives d’inflation s’écartent significativement des objectifs intermédiaires, la politique monétaire sera resserrée", a-t-elle prévenu.

La banque centrale avait entamé en décembre un cycle de baisse de ses taux, à la faveur d'un ralentissement de l'inflation.

La hausse des prix à la consommation, qui avait dépassé les 85% fin 2022, a été ramenée en août à 32,95%, selon les chiffres officiels contestés par certains économistes.

Selon les prévisions de la banque centrale, l'inflation ralentira à 24% fin 2025 et à 12% fin 2026.