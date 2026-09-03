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Turquie: l'inflation quasi stable à 31,5% sur un an en août
information fournie par Boursorama avec AFP 03/09/2026 à 10:44
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( AFP / OZAN KOSE )

( AFP / OZAN KOSE )

L'inflation s'est élevée à 31,5% sur un an en août en Turquie, contre 31,8% en juillet, portée notamment par les fortes hausses des dépenses liées à l'alimentation et aux transports, selon les données officielles publiées jeudi.

Sur un mois, la hausse des prix à la consommation s'élève à 1,8%, un chiffre stable par rapport à juillet, a indiqué l'institut statistique turc (Tüik).

Sur un an, les postes de dépense les plus affectés sont l'éducation (+53,4%), la santé (+43,5%), le logement (+39,8%), les transports (+35,1%) et l'alimentation (33,8%).

L'inflation, supérieure à 30% en glissement annuel depuis décembre 2021, avait dépassé les 75% en mai 2024 avant d'entamer un ralentissement.

Selon la Chambre de commerce d'Istanbul (ITO), l'inflation s'élève à 35% sur douze mois dans la principale ville et capitale économique du pays.

La Banque centrale turque a relevé mi-août ses prévisions d'inflation pour la fin d'année de deux points, à 28%, sous l'effet notamment de la hausse des prix du diesel et de certaines matières premières.

Inflation

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