Turquie: l'inflation grimpe à 32,4% sur un an en avril

L'inflation a connu une forte hausse en avril en Turquie, à 32,4% sur un an, contre 30,9% en mars, dû notamment au renchérissement du coût de l'énergie, selon les données officielles publiées lundi.

Sur un mois, la hausse des prix à la consommation en Turquie a atteint 4,2% (illustration) ( AFP / ADEM ALTAN )

Sur un mois, la hausse des prix à la consommation a atteint 4,2% (contre 1,9% en mars), alimentée en particulier par le logement, l'eau, l'électricité, le gaz et autres combustibles (+8%), selon l'institut statistique turc (Tüik).

Sur un an, la flambée des prix a porté particulièrement sur l'éducation (+50,6%), les dépenses de logement incluant les factures d'énergie (+46,6%), les transports (+35,1%) et l'alimentation (+34,6%).

L'inflation, supérieure à 30% en glissement annuel depuis décembre 2021, avait dépassé les 75% en mai 2024 avant d'entamer un ralentissement.

Selon la Chambre de commerce d'Istanbul (ITO), l'inflation s'élève à 36,9% sur douze mois à Istanbul, la principale ville du pays.