Turquie : l'inflation atteint 85,51% en octobre et bat un record vieux de 25 ans

Selon des économistes indépendants, la hausse des prix atteint en réalité 185% sur l'année.

Recep Tayyip Erdogan à Ankara, en Turquie, le 2 novembre 2022. ( AFP / ADEM ALTAN )

L'inflation reste incontrôlable en Turquie et a atteint 85,51% sur un an au mois d'octobre, au plus haut depuis l'année 1997, selon les données officielles publiées jeudi 3 novembre.

Le précédent record annuel d'inflation remonte à 1997 avec une hausse de 85,67% sur l'année.

185% d'inflation en réalité ?

Les chiffres officiels sont cependant contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Nage) qui affirment que la hausse des prix atteint 185% sur l'année - dont 115% depuis le 1er janvier.

L'augmentation des prix à la consommation poursuit une hausse constante depuis le début du 21e siècle, encouragée notamment par l'abaissement régulier du taux directeur pratiqué par la Banque centrale, de nouveau réduit pour le troisième mois consécutif en octobre de 12% à 10,5%.