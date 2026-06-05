Turquie: l'inflation atteint 32,6% sur un an en mai

Sur un mois, la hausse des prix à la consommation en Turquie a atteint 4,2% (illustration) ( AFP / ADEM ALTAN )
L'inflation a atteint 32,6% sur un an en mai en Turquie, contre 32,4% en avril, alimentée notamment par la forte hausse des dépenses liées au logement et à l'éducation, selon les données officielles publiées vendredi.
Sur un mois, la hausse des prix à la consommation s'élève à 1,7% (contre 4,2% en avril), indique l'institut statistique turc (Tüik).
Sur un an, la flambée des prix a porté particulièrement sur l'éducation (+50,1%), les dépenses de logement qui incluent les factures d'énergie (+45,6%), l'alimentation (34,9%) et les transports (+34,3%).
L'inflation, supérieure à 30% en glissement annuel depuis décembre 2021, avait dépassé les 75% en mai 2024 avant d'entamer un ralentissement.
Selon la Chambre de commerce d'Istanbul (ITO), l'inflation s'élève à 36,8% sur douze mois à Istanbul, la principale ville du pays.
La banque centrale turque a revu à la hausse mi-mai ses prévisions, estimant que l'inflation se situera à 26% fin 2026, 15% fin 2027 et 9% fin 2028.
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