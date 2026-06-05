information fournie par Boursorama avec AFP • 05/06/2026 à 11:05

Turquie: l'inflation atteint 32,6% sur un an en mai

Sur un mois, la hausse des prix à la consommation en Turquie a atteint 4,2% (illustration) ( AFP / ADEM ALTAN )

L'inflation a atteint 32,6% sur un an en mai en Turquie, contre 32,4% en avril, alimentée notamment par la forte hausse des dépenses liées au logement et à l'éducation, selon les données officielles publiées vendredi.

Sur un mois, la hausse des prix à la consommation s'élève à 1,7% (contre 4,2% en avril), indique l'institut statistique turc (Tüik).

Sur un an, la flambée des prix a porté particulièrement sur l'éducation (+50,1%), les dépenses de logement qui incluent les factures d'énergie (+45,6%), l'alimentation (34,9%) et les transports (+34,3%).

L'inflation, supérieure à 30% en glissement annuel depuis décembre 2021, avait dépassé les 75% en mai 2024 avant d'entamer un ralentissement.

Selon la Chambre de commerce d'Istanbul (ITO), l'inflation s'élève à 36,8% sur douze mois à Istanbul, la principale ville du pays.

La banque centrale turque a revu à la hausse mi-mai ses prévisions, estimant que l'inflation se situera à 26% fin 2026, 15% fin 2027 et 9% fin 2028.