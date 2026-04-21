Turquie: 14 heures de garde à vue pour 110 mineurs en grève de la faim

Le 20 avril 2026, à Ankara, environ 90 mineurs torse nu ont organisé un sit-in devant le ministère turc de l'Énergie pour réclamer leurs salaires impayés. ( AFP / Adem ALTAN )

Cent-dix mineurs turcs en grève de la faim à Ankara depuis lundi pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire ont été placés en garde à vue quatorze heures durant mardi, a annoncé leur syndicat.

Arrêtés à l'aube alors qu'ils demandaient à être reçus par un responsable du ministère de l'Energie, les mineurs sont sortis de garde à vue en début de soirée, a indiqué sur X le Syndicat indépendant des mineurs (Bagimsiz Maden-Is).

"Nous reviendrons demain. Nous n'abandonnerons pas. Peu importe le nombre de personnes que vous arrêterez, nous n'irons nulle part tant que nous n'aurons pas obtenu les droits de nos travailleurs", a déclaré dans une vidéo le patron du syndicat, Gökay Çakir.

Les mineurs, arrivés dans la capitale turque lundi depuis la province voisine d'Eskisehir (centre) après neuf jours d'une marche de près de 200 km, avaient entamé une grève de la faim devant les grilles du ministère de l'Energie.

"Nous avons faim", avaient écrit plusieurs d'entre eux au feutre à même leur corps.

"Dans ce pays, les travailleurs ne comptent pas, seul l'argent compte (...) Honte à ceux qui dirigent ce pays", avait lancé lundi soir Gökay Çakir.

Les mineurs ont reçu le soutien mardi de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le chef du principal parti de l'opposition turque (CHP, social-démocrate), Özgür Özel, qui a brandi un casque jaune de mineur devant les députés de sa formation au parlement.

Encerclés par la police, les grévistes réclamaient le versement d'impayés de salaires et d'indemnités de licenciement par leur employeur, Doruk Mining.

Interrogé par l'AFP mardi, le ministère de l'Energie n'a pas souhaité commenter ce dossier.