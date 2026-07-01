Turnover complet pour les féminines du RC Lens

Les Hunger Games ont commencé. Le RC Lens vient d’annoncer le départ de plusieurs de ses joueuses en vue de la prochaine saison. Ce ne sont pas une, deux ou trois joueuses qui quittent la maison artésienne, mais bien 18 joueuses qui rendent leur bleu de travail. Ou comment faire table rase du passé pour un effectif qui avait, en partie, connu la montée en Première Ligue Arkema à l’issue de la saison dernière.

Parmi les joueuses quittant l’effectif lensois, huit d’entre elles ont connu la montée dans l’élite il y a deux saisons. On retrouve notamment Blandine Joly, Jennifer Meunier ou encore Tess David. Le reste des joueuses sur le départ avaient uniquement disputé la saison en D1 du club, sous les ordres de Sarah M’Barek, elle aussi partie. Seules six joueuses de l’effectif précédent porteront toujours le maillot Sang et Or la saison prochaine.…

TC pour SOFOOT.com