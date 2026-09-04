Tunisie-Le journaliste Mohamed Yousfi arrêté par la police

- La police tunisienne a procédé à l'arrestation du journaliste Mohamed Yousfi, un critique virulent du président tunisien Kaïs Saïed, a déclaré vendredi à Reuters Zied Dabbar, président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Mohamed Yousfi a été interpellé alors qu'il se rendait dans les studios de la radio Express FM, selon Zied Dabbar.

Le journaliste a été arrêté pour être interrogé, a rapporté Walid Ben Rhouma, le présentateur de la radio Express FM qui avait invité Mohem Yousfi dans son émission.

Les autorités tunisiennes n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Mohamed Yousfi, rédacteur en chef du site internet d'investigation Al-Qatiba, est un critique virulent de la politique du président tunisien.

Les principaux dirigeants de l'opposition ainsi que des dizaines de politiques, de journalistes, de militants et d'hommes d'affaires ont été emprisonnés depuis que le président Kais Saïed s'est arrogé des pouvoirs étendus en 2021.

En 2022, le chef de l'Etat a dissous le Conseil supérieur de la magistrature et limogé des dizaines de juges, une initiative dénoncée par ses opposants qui y ont vu une opération destinée à soumettre l'appareil judiciaire. Kaïs Saïed a justifié sa décision en disant vouloir lutter contre la corruption.

(Reportage de Tarek Amara; version française Zhifan Liu)