Tsahal déploie des soldats dans la zone frontalière avec le Liban
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 08:28

L'armée israélienne a déployé des soldats au sol en plusieurs points du sud du Liban dans le cadre d'une mesure tactique, a déclaré un porte-parole de Tsahal mardi, quatrième jour de l'offensive militaire menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que les militaires avaient été autorisés à progresser et à prendre le contrôle de nouvelles positions dans la région.

L'armée israélienne est déjà stationnée dans cinq postes avancés le long de la frontière avec le Liban depuis le cessez-le-feu de novembre 2024 entre Israël et le Hezbollah.

Proche orient
