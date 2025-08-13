Trump veut la tête de l’économiste vedette de Goldman Sachs qui révèle les effets négatifs de ses tarifs douaniers

La guerre des statistiques de Trump continue. Après avoir nommé l'économiste conservateur E. J. Antoni à la direction du Bureau of Labor Statistics, le 45e président des États-Unis s'est livré, mardi, à une attaque en règle contre David Solomon, PDG de la prestigieuse banque d'affaires Goldman Sachs, lui suggérant sur Truth Social de « se trouver un nouvel économiste » ou « peut-être, se concentrer uniquement sur sa carrière de DJ ». En cause : les prévisions de l'équipe de Jan Hatzius, économiste en chef de longue date de l'institution, sur l'impact inflationniste des tarifs douaniers.

Que reproche exactement Trump à Jan Hatzius ? D'avoir démontré, chiffres à l'appui, que les consommateurs américains ont absorbé 22 % du coût des droits de douane jusqu'en juin, et qu'ils pourraient en supporter jusqu'à 67 % dans les prochains mois. Autrement dit : loin des affirmations présidentielles, ce ne sont pas les « gouvernements étrangers » qui paient la facture, mais bien les Américains. Un constat partagé par la plupart des économistes mais manifestement insupportable à Trump.

Les faits sont pourtant là : Apple chiffre le coût des surtaxes à 1,1 milliard de dollars pour le trimestre en cours, Nike évoque une perte de près de 1 milliard pour 2026. Ford et General Motors font état d'un impact significatif sur leurs bénéfices. Mais