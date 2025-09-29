Trump veut des droits de douane de 100% sur les films produits hors des États-Unis

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il allait imposer des droits de douane de 100% sur tous les films diffusés aux Etats-Unis mais produits à l'étranger.

Dénonçant sur Truth social "un vol" de l'industrie cinématographique américaine par d'autres pays, Donald Trump dit vouloir "résoudre ce problème de longue date" en imposant des droits de douane de 100% sur tous les films réalisés en dehors des États-Unis.

"La Californie, avec son gouverneur faible et incompétent, a été particulièrement touchée !", a ajouté le locataire de la Maison blanche.

