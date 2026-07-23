Trump va imposer vendredi des droits de douane liés au travail forcé, alors que les droits de douane américains temporaires de 10 % arrivent à expiration

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* La Maison Blanche va imposer des droits de douane de 10 % et 12,5 % à 60 partenaires commerciaux

* L'administration Trump invoque la loi sur les pratiques commerciales déloyales pour imposer ces droits

* De nombreux produits sont exemptés, notamment le pétrole et le gaz, les engrais et certaines denrées alimentaires

par David Lawder

L'administration Trump imposera vendredi de nouveaux droits de douane de 10 % et 12,5 % à 60 partenaires commerciaux, dont l'Union européenne, en raison d'allégations de laxisme dans l'application des interdictions relatives au travail forcé, alors même qu'un droit de douane mondial temporaire de 10 % arrive à expiration, ont déclaré jeudi de hauts responsables de l'administration.

Cette mesure constitue la dernière initiative de la Maison Blanche visant à rétablir la vision de campagne du président Donald Trump d’un droit de douane quasi mondial, après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé en février ses droits de douane “réciproques” de 10 % à 50 %, imposés l’année dernière en vertu d’une loi sur l’état d’urgence national afin de tenter de réduire le déficit commercial américain.

Trump a réagi à cette décision en imposant un droit de douane temporaire de 10 % pour une durée de 150 jours, qui expire vendredi à 00 h 01 (heure de la côte Est) (04 h 01 GMT), en invoquant l’article 122 du Trade Act de 1974, une loi destinée à endiguer les crises de la balance des paiements. Les nouveaux droits de douane entreront en vigueur à ce moment précis, les marchandises en transit étant exemptées jusqu’à 00 h 01 (heure de la côte Est) le 28 juillet.

Un haut responsable de l’administration Trump a réfuté les suggestions selon lesquelles les droits de douane liés au travail forcé — invoqués en vertu de l’article 301 de la loi de 1974 — ne seraient qu’un simple remplacement direct des droits arrivant à expiration, malgré le timing, les taux de droits similaires et la vaste couverture de la quasi-totalité des importations américaines. Ce responsable a déclaré que les États-Unis appliquaient des interdictions d’importation plus strictes sur les marchandises produites par le travail forcé et les faisaient respecter de manière plus rigoureuse que tout autre pays, ce qui conférait à leurs concurrents un avantage commercial déloyal par rapport aux États-Unis.

Au Congrès, tant les démocrates que les républicains ont appelé à l’éradication du travail forcé des chaînes d’approvisionnement mondiales, “nous répondons donc véritablement à cet appel”.

Le responsable a ajouté que Donald Trump “utiliserait toujours les outils à sa disposition pour atteindre ses objectifs de politique commerciale, y compris les droits de douane”.

Le responsable de l’administration a précisé que de nombreux produits seraient exemptés de ces droits de douane, notamment le pétrole et le gaz, les engrais, certaines denrées alimentaires et les produits déjà soumis aux droits de douane au titre de la section 232 pour des raisons de sécurité nationale, tels que les automobiles, l’acier, l’aluminium et le cuivre.

D’autres produits conformes à l’Accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (AEUMC) seront également exemptés en raison de la forte intégration de la chaîne d’approvisionnement nord-américaine et de la part importante de composants américains dans ces produits.

Les droits de douane définitifs au titre de l’article 301 relatifs aux pratiques commerciales déloyales reprennent en grande partie les droits proposés le 1er juin concernant le travail forcé. Les marchandises provenant de pays ayant adopté des lois adéquates contre le travail forcé seront soumises au taux réduit de 10 %, tandis que les importations en provenance de pays dont les interdictions sont insuffisantes seront soumises au taux plus élevé de 12,5 %.

Les mesures et la législation récentes adoptées par certains pays, dont l’Inde, leur ont permis de passer au taux de 10 % depuis que ces droits ont été proposés pour la première fois.