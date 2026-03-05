Trump sur la hausse des prix de l'essence pendant l'opération en Iran : "S'ils augmentent, ils augmentent"

Le président Donald Trump a déclaré jeudi qu'il n'était pas préoccupé par la hausse des prix de l'essence aux États-Unis due à l'aggravation du conflit avec l'Iran , déclarant à Reuters dans une interview exclusive que l'opération militaire américaine était sa priorité.

"Je n'ai aucune inquiétude à ce sujet", a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur la hausse des prix à la pompe. "Ils baisseront très rapidement une fois l'opération terminée, et s'ils augmentent, ils augmenteront, mais c'est bien plus important que de voir le prix de l'essence augmenter un peu."

M. Trump a présenté un calendrier de quatre à cinq semaines pour la campagne militaire contre Téhéran, mais des experts politiques et militaires l'ont remis en question, notant que le gouvernement américain n'a pas encore formulé son objectif final alors que le conflit continue de s'étendre à la région et au-delà.

Dans l'interview, M. Trump a déclaré qu'il n'envisageait pas de puiser dans la réserve stratégique de pétrole et qu'il était persuadé que le détroit d'Ormuz, canal essentiel pour le transport du pétrole près de l'Iran, resterait ouvert parce que la marine iranienne est au "fond de la mer".

Les prix mondiaux du pétrole ont bondi de 16 % ( ) depuis le début de la guerre, samedi, car le conflit qui s'étend perturbe l'approvisionnement du Moyen-Orient.

Le coût moyen national de l'essence a augmenté de 27 cents depuis la semaine dernière pour atteindre 3,25 dollars le gallon, selon AAA, une organisation de voyage américaine qui suit les prix des carburants. La moyenne nationale actuelle est supérieure de 15 cents à celle d'il y a un an.

M. Trump a déclaré que les coûts "n'ont pas beaucoup augmenté".

Il s'agit d'un changement de ton pour le président, qui a vanté la baisse des prix de l'essence dans son discours sur l'état de l'Union le mois dernier et lors d'un rassemblement au Texas axé sur l'énergie qui s'est déroulé quelques heures avant que les États-Unis ne lancent leurs frappes aériennes.

Les dirigeants républicains du Congrès, comme le président de la Chambre des représentants Mike Johnson , ont également rejeté les inquiétudes concernant la hausse des prix de l'essence, alors même que le parti prévoit d'axer sa stratégie pour les élections de mi-mandat sur les succès économiques.

Les analystes politiques estiment qu'une hausse des prix de l'essence pourrait nuire aux républicains lors des élections de novembre si les électeurs, déjà mécontents de la cherté de la vie, les sanctionnent dans les urnes.