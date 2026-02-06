Trump supprime une vidéo assimilant les Obama à des singes

par Trevor Hunnicutt

Une vidéo partagée sur un compte de réseaux sociaux de Donald Trump, représentant l'ancien président démocrate Barack Obama et l'ancienne première dame Michelle Obama sous les traits de singes, a été supprimée vendredi après des critiques dénonçant des images racistes longtemps utilisées pour déshumaniser les personnes d'ascendance africaine.

"Un membre du personnel de la Maison blanche a publié ce message par erreur ", a déclaré un responsable de la Maison blanche, sous couvert d'anonymat. "Il a été retiré. "

Cette déclaration est intervenue quelques heures après que la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a qualifié de "fausse indignation " la vague de réactions négatives suscitées par la vidéo, y compris de la part de plusieurs élus républicains de premier plan.

Tard jeudi, Donald Trump avait partagé cette vidéo d'environ une minute relayant ses affirmations infondées selon lesquelles sa défaite à l'élection présidentielle de 2020 serait le résultat de fraudes. Le montage comprenait une séquence apparemment générée par intelligence artificielle montrant des primates dansants, sur lesquels étaient superposés les visages des Obama.

La publication sur le réseau Truth Social de Trump a suscité de vives critiques de figures politiques influentes, dont le sénateur républicain Tim Scott, un allié de Trump qui est noir.

"Je prie pour que ce soit faux, car c'est la chose la plus raciste que j'aie vue venir de cette Maison Blanche ", a écrit Tim Scott sur X. "Le président devrait la supprimer. "

Le représentant républicain de l'État de New York Mike Lawler faisait partie de plusieurs responsables politiques de premier plan appelant Donald Trump à présenter des excuses et à retirer la publication.

Avant la suppression du message, Karoline Leavitt avait déclaré qu'il provenait "d'un mème internet présentant le président Trump comme le roi de la jungle et les démocrates comme des personnages du Roi Lion ". La vidéo de Trump comprenait une chanson tirée de cette comédie musicale.

Un porte-parole des Obama a refusé de commenter.

"Que cela hante Trump et ses partisans racistes : les futurs Américains adopteront les Obama comme des figures bien-aimées, tout en étudiant Trump comme une tache dans notre histoire ", a écrit sur X Ben Rhodes, ancien conseiller de Barack Obama.

Donald Trump a déjà partagé par le passé des propos racistes et a longtemps relayé la théorie complotiste infondée selon laquelle Barack Obama ne serait pas né aux États-Unis. En décembre, Trump a décrit les Somaliens comme des "ordures " qui devraient être expulsées du pays. Il a également qualifié certains pays en développement de "pays de merde ".

Des défenseurs des droits civiques estiment que la rhétorique de Trump est devenue de plus en plus audacieuse, normalisée et politiquement acceptable.

"La vidéo de Donald Trump est ouvertement raciste, répugnante et totalement méprisable ", a déclaré Derrick Johnson, président national de la NAACP, dans un communiqué transmis par courriel. "Les électeurs regardent et s'en souviendront dans l'isoloir. "

(Trevor Hunnicutt avec Steve Holland et Kat Stafford; version française Nicolas Delame, édité par Zhifan Liu)