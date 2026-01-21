Trump signe un décret visant à limiter les investisseurs de Wall Street dans les logements unifamiliaux

Trump veut encourager l'accession à la propriété et restreindre les ventes fédérales aux investisseurs

Le ministère de la Justice et la FTC vont examiner les acquisitions d'investisseurs afin de déceler des pratiques anticoncurrentielles

Selon une étude du GAO, les investisseurs institutionnels détiennent 3 % des logements locatifs individuels

Le président américain Donald Trump a signé mardi un décret visant à empêcher les grands investisseurs institutionnels de faire concurrence aux acheteurs de logements individuels afin de rendre le logement plus abordable, a déclaré la Maison Blanche.

"Afin de préserver l'offre de maisons individuelles pour les familles américaines et d'accroître les possibilités d'accès à la propriété, la politique de mon administration est que les grands investisseurs institutionnels n'achètent pas de maisons individuelles qui pourraient être achetées par des familles", a déclaré Donald Trump dans le décret.

Donald Trump, sous pression pour répondre aux préoccupations des électeurs en matière d'accessibilité avant les élections législatives cette année, a récemment mis en avant un certain nombre de propositions politiques majeures visant à stimuler l'accession à la propriété et à réduire le coût de la vie.

Au début du mois de janvier, Donald Trump a ordonné à Fannie Mae et Freddie Mac d'acheter pour 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires afin de réduire le coût du logement.

Le décret de Donald Trump, signé mardi, ordonne à son administration depromouvoir la vente de logements aux particuliers, d'empêcher les programmes fédéraux de faciliter la vente de logements individuels aux investisseurs de Wall Street et d'examiner les acquisitions réalisées par les grands investisseurs.

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LA FEDERAL TRADE COMMISSION VONT EXAMINER LES GRANDES TRANSACTIONS

Le ministère de la Justice et la commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission) "examineront les acquisitions réalisées par de grands investisseurs pour y déceler des pratiques anticoncurrentielles et donneront la priorité à l'application de la loi contre certaines de ces pratiques par des investisseurs institutionnels sur le marché de la location de maisons individuelles", selon une fiche d'information publiée par la Maison-Blanche.

Le décret demande aux agences fédérales de permettre aux particuliers et aux autres investisseurs non institutionnels d'acheter des biens saisis avant les investisseurs.

La Maison-Blanche préparera également des recommandations législatives visant à codifier les politiques destinées à empêcher les grands investisseurs institutionnels d'acquérir des maisons individuelles.

Les institutions de Wall Street telles que Blackstone BX.N , American Homes 4 Rent AMH.N et Progress Residential ont acheté des milliers de maisons individuelles depuis que la crise financière de 2008 a entraîné une vague de saisies immobilières.

En juin 2022, les investisseurs institutionnels possédaient environ 450 000 logements, soit environ 3 % de tous les logements locatifs unifamiliaux au niveau national, selon une étude réalisée en 2024 par le Government Accountability Office.

En s'attaquant aux propriétaires de Wall Street, Donald Trump s'alignerait sur les démocrates qui, depuis des années, critiquent l'achat de logements par les entreprises, affirmant qu'il a contribué à augmenter le coût du logement, et qui ont fait adopter en vain des projets de loi visant à réprimer cette tendance.